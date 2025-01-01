Алёна Бронникова Движение по новому участку Крисанова в Перми запустят в третьем квартале 2025 года Техническая готовность объекта составляет 60% Поделиться Твитнуть

Скриншот видео в telegram-канале Дмитрия Махонина

Движение на новом участке ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов в Перми планируется запустить в третьем квартале 2025 года. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, ход строительства находится на его контроле.

«Возводим новый мост через Данилиху, начинаем обустраивать трамвайные пути по ул. Крисанова. Понимаю, что возвращения трамваев в этом районе очень ждут жители. Все работы идут в графике. Как только растает снег, начнётся укладка путей и нового дорожного покрытия на всём участке», — написал он в своём telegram-канале.

На ул. Пушкина в данный момент ведётся обновление инженерных коммуникаций. Подрядчик меняет водопропускные трубы, тепловые сети, освещение.

Как добавили в краевом минтрансе, после завершения работ на Пушкина будет выполнена укладка дорожной одежды. На ул. Полевой сейчас уже завершена замена непригодного грунта. На мосту через Данилиху армируют и бетонируют конструкции, обустраивают основание насыпи, ведут земляные работы, замену шумозащитного остекления. Техническая готовность объекта достигла 60%.

Напомним, движение по путепроводу на ш. Космонавтов, который возводили в рамках продолжения ул. Крисанова, открыли в ноябре. Реализация проекта позволит разгрузить улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского, сделать более доступными аэропорт и Индустриальный район.

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