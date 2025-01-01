В Перми со 2 февраля временно ограничат движение по улице Пушкина На участке от Крисанова до Крылова будут менять коммунальные сети Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми продолжаются работы по строительству автодороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. В связи с этим со 2 февраля на участке от ул. Крисанова до ул. Крылова ограничат движение транспорта. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого минтранса.

В ведомстве пояснили, что на этом участке будет проводиться переустройство сетей теплоснабжения и водоотведения.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Работы выполняет подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой». Она должна обеспечить доступ ко всем объектам в данной зоне.

В минтрансе региона отметили, что открытой для движения остаётся ул. Матросова, а всех автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

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