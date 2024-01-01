В Перми открыли движение по путепроводу на шоссе Космонавтов Он разгрузит движение транспорта на это участке Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого минтраса, 9 ноября на участке двухуровневой развязки в районе «Пермь Экспо» завершён первый этап строительства: четырёхполосный путепровод в 150 м объединил оживлённые районы города.

В ходе первого этапа также реконструировано шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Подгорной, построен участок дороги по ул. Крисанова, обновлены трамвайные линии и реконструирован участок по ул. Столбовой.

Далее начнутся работы по строительству моста через р. Данилиха и завершение участка дороги по ул. Крисанова. Общая длина новой магистрали составит 2,3 км.

По задумке властей, двухуровневая магистраль разгрузит основные транспортные артерии и улучшит доступность пермского аэропорта и промышленных зон. Кроме этого, магистраль сделает удобным выход на Западный обход и трассу Пермь — Усть-Качка.

Согласно информации транспортного ведомства, временная схема организации дорожного движения на время строительства дороги ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина будет выглядеть следующим образом:

Пресс-служба минтранса Пермского края

Напомним, в прошлом году в краевом Минтрансе сообщили, что завершение работ по созданию нового путепровода на ш. Космонавтов в рамках первого этапа строительства ул. Крисанова планируется в конце 2024 года. Путепровод позволит развести на разных уровнях потоки транспорта, которые будут следовать по ш. Космонавтов и по улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского.

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