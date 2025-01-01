Алёна Бронникова В Перми известный лыжник Игорь Шкерин умер во время тренировки Ему было 62 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время тренировки 27 февраля умер известный пермский лыжник и организатор соревнований Игорь Шкерин. Об этом сообщается в группе радиопроекта «Овертайм» ВКонтакте.

«Несчастье произошло во время тренировки на лыжной базе "Прикамье" в Налимихе. Выражаем соболезнования родным и близким Игоря», — написали авторы публикации.

Обстоятельства смерти не раскрываются, о дате похорон авторы не сообщили. Отмечается, что спортсмен-любитель родился в 1962 году. Согласно открытым данным, на момент смерти ему было 62 года.

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