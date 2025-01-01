В Перми скончалась известная любовью к экстремальным видам спорта пенсионерка Луизе Гузовой было 88 лет Поделиться Твитнуть

В Перми скончалась Луиза Ивановна Гузова – пенсионерка, известная своим увлечением экстремальными видами спорта. Об этом сообщила её внучка, журналистка Александра Гармышева, на своей страничке ВКонтакте.

Луиза Гузова умерла на 89 году жизни, скоропостижно и неожиданно.

Многие знают активную пенсионерку по прыжку с парашютом с высоты 2,5 тыс. м, который она сама себе подарила на 80-летие. Луиза Ивановна увлекалась также погружениями с аквалангом и была активной пользовательницей соцсетей.

Место и время прощания со спортсменкой станут известны позже.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.