Второй этап трассы ТР-53 в Перми выполнен на 7,5% Объём выемки грунта превысит 65 тысяч кубометров Поделиться Твитнуть

скриншот видео https://vkvideo.ru/@club228136378

Во время «Партийного десанта» в составе представителей администрации Мотовилихи, актива местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцев, инспектировавших стройплощадку второго этапа трассы ТР-53, стали известны некоторые детали стройки.

Во-первых, готовность объекта (дорога от ул. Грибоедова до моста через р. Чукулайка) оценивается в 7,49%. Во-вторых, на площадке проводится выемка и транспортировка грунта различных типов на расстояние до 13 км, общим объёмом в 65 217 кубометров. Помимо этого, на участке идёт возведение подпорных конструкций и обустройство дорожного полотна на съезде №7.

Реализация данного проекта находится под контролем АО «Институт Гипростроймост — Санкт — Петербург». Завершение строительных работ запланировано до 30 ноября 2026 года.

скриншот видео https://vkvideo.ru/@club228136378

По своей классификации, объект относится к магистральным улицам общегородского значения с регулируемым движением (2-й класс) и будет иметь четыре полосы движения. Проект включает в себя тротуары шириной 3 метра и велосипедные дорожки шириной 2 метра. Значимым элементом проекта является мостовой переход через реку Толожанка протяженностью 238,76 метра.

Напомним, в декабре 2024 года в Перми был завершён первый этап строительства трассы. Всего этапов четыре. По завершении стройки дорога обеспечит прямое сообщение между центром города и пятью микрорайонами: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.