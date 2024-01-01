Первый этап строительства трассы ТР-53 в Перми прошёл проверку При инспекции особое внимание было уделено качеству моста через реку Иву Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Специальная комиссия провела проверку первого этапа строительства дороги ТР-53 в Перми. В состав комиссии вошли представители министерства транспорта и управления автомобильных дорог Пермского края.

При инспекции особое внимание было уделено качеству моста через реку Иву, длина которого составляет 327 метров. Общая длина обновлённого участка дороги составила 1,21 км.

Подрядчик завершил укладку асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах; обустроил съезды и подъездные пути; установил шумозащитные экраны; смонтировал надземные пешеходные переходы, а также разместил дорожные знаки и архитектурное освещение моста.

Пресс-служба правительства Пермского края

По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что объект соответствует требованиям и может быть введён в эксплуатацию.

Следующим шагом будет строительство новых участков дороги, которые соединят микрорайоны с главными транспортными артериями.

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