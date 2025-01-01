На трассе ТР-53 в Перми построят мост длиной 240 метров Второй участок магистрали должны сдать в 2029 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми стартовал второй этап строительства трассы ТР-53, соединяющей ул. Старцева, пр. Октябрят и ул. Целинную. Ключевым элементом станет мост через реку Толожанку, протяжённостью около 240 м. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

В данный момент ведутся земляные работы, включая выемку и перемещение грунта. Кроме того, строители возводят подпорные стены и формируют дорожное полотно на одном из съездов.

Новый участок магистрали будет оборудован четырьмя полосами для автомобилей, велосипедными дорожками и тротуарами. Осуществление второго этого проекта, отметили в ведомстве, значительно улучшит транспортную связь с микрорайонами «Погода» и Костарево, а также повысит уровень безопасности на дорогах в этих районах. Второй этап строительства трассы ТР-53 планируется завершить в 2029 году.

Напомним, в декабре 2024 года в Перми был завершён первый этап строительства трассы. Всего этапов четыре. По завершении стройки дорога обеспечит прямое сообщение между центром города и пятью микрорайонами: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый.

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