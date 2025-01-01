Власти Перми выявили нарушения в работе 12 НТО по продаже готовой еды Приостановлена деятельность семи из них Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 января по 11 февраля 2025 года пермские чиновники, в рамках контроля за исполнением условий договоров на размещение НТО на муниципальных землях, провели проверки всех 286 нестационарных торговых объектов, 18 из которых работают со специализацией «общественное питание». В 12 из них выявлены нарушения санитарных норм, информация об этом направлена в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и прокуратуру Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время приостановлена деятельность двух объектов. Это касается столовой на ул. Революции, 68б, а также точки общепита по продаже шаурмы и шавермы по адресу: ул. Данщина, 14.

Кроме того, временно прекращена работа предприятия «Настоящая пекарня», расположенного на ул. Революции, 68б, трёх кафе «Шаурма № 1» по адресам: Крисанова, 12а, Лодыгина, 36а и Запорожская, 196, а также «Суши Маркет» на ул. Попова, 16.

Представители департамента экономики и промышленной политики администрации Перми заявили, что в нестационарных торговых объектах невозможно в полной мере соблюсти все санитарные требования и правила, необходимые для организации работы предприятий общественного питания. Основные выявляемые нарушения: несоблюдение поточности технологических процессов, приём пищевой продукции без маркировки и документов, реализация продукции с истекшими сроками годности, отсутствие исправных сетей водоснабжения, реализация готовых блюд, не отвечающих требованиям технических регламентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.