В Перми приостановили работу столовой на автовокзале После проверки в заведении нашли многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

По решению Свердловского районного суда Перми на 70 суток закрыли столовую на ул. Революции, 68. В заведении общепита краевое Управление Роспотребнадзора и прокуратура провели проверку и выявили ряд нарушений санитарных требований. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

В частности, на предприятии продукты были без маркировки, не соблюдалась поточность технологических процессов, а работа на сырье проводилась без цехового деления. Не был организован производственный контроль, сырьё и готовая продукция хранились вместе, что недопустимо.

По итогам проверки представители Управления Роспотребнадзора обратились суд, потребовав приостановить работу столовой.

Напомним, на прошлой неделе в Перми временно запретили деятельность семи точек общественного питания. Причиной стали проверки предприятий общепита территориальными прокурорами Прикамья с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Как пояснили в ведомстве, были проверены 26 объектов, во всех были выявлены нарушения санитарных требований, причём в 17-ти — грубые.





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