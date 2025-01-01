В Перми приостановили работу столовой на автовокзале
После проверки в заведении нашли многочисленные нарушения
По решению Свердловского районного суда Перми на 70 суток закрыли столовую на ул. Революции, 68. В заведении общепита краевое Управление Роспотребнадзора и прокуратура провели проверку и выявили ряд нарушений санитарных требований. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.
В частности, на предприятии продукты были без маркировки, не соблюдалась поточность технологических процессов, а работа на сырье проводилась без цехового деления. Не был организован производственный контроль, сырьё и готовая продукция хранились вместе, что недопустимо.
По итогам проверки представители Управления Роспотребнадзора обратились суд, потребовав приостановить работу столовой.
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