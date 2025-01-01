В Перми и Кондратово временно закрыли четыре кафе «Шаурма № 1» На 60 суток приостановлена работа «Настоящей пекарни» Поделиться Твитнуть

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о временном запрете деятельности семи точек общественного питания.

Причиной стали проверки предприятий общепита территориальными прокурорами Прикамья с привлечением специалистов Управления. Как пояснили в ведомстве, были проверены 26 объектов, во всех были выявлены нарушения санитарных требований, причём в 17-ти — грубые.

Основные нарушения — несоблюдение поточности технологических процессов, приём пищевой продукции без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, реализация продукции с истекшими сроками годности, несоблюдение полноты и своевременности медицинского освидетельствования сотрудниками предприятий, реализация готовых блюд, не отвечающих требованиям технических регламентов, отсутствие исправных сетей водоснабжения и т.д.

По результатам семи проверок, поступивших в Управление на 13 февраля, составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы направлены в районные суды Перми и Пермского округа.

Речь идёт о четырёх кафе сети «Шаурма № 1» ИП Новрузов И.Г.о. по адресам: ул. Крисанова, 12а, ул. Лодыгина, 36а, ул. Запорожская, 196 в Перми и в д. Кондратово по ул. Камской, 1. Также ограничение действует на столовую ИП Антадзе Теймураз по ул. Революции, 68б и предприятие «Суши Маркет» ИП Лихачев В.С. по ул. Попова, 16 в Перми.

Кроме того, на 60 суток по решению суда приостановлена деятельность предприятия «Настоящая пекарня» ИП Накаряков С.А. по адресу: Пермь, ул. Революции, 68б.

Напомним, в конце января в Кунгуре были зарегистрированы случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие покупали продукцию в кафе «Шаурма Космос» предпринимателя Шухрата Имомова. По информации Роспотребнадзора, источником отравления стал возбудитель сальмонеллёза. Заведение закрыли, владельца задержали, по факту отравления возбуждено уголовное дело. С симптомами отравления после употребления продукции в данном кафе в медицинские организации обратились 73 человека, среди них 25 детей.

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