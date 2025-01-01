Решетки на окнах погубили жительницу Пермского края В МЧС рассказали подробности пожара в Губахе Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Днём 26 февраля на ул. Никонова в Губахе Пермского края загорелись надворные постройки деревянно-рубленного дома. 45-летняя хозяйка увидела пожар и сама позвонила спасателям. Но выбраться из дома не смогла: выход отрезал огонь, а на окнах были глухие решетки. Отчаявшаяся женщина пыталась пройти сквозь пламя и дым.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожарные прибыли к месту вызова через две минуты. Но спасти хозяйку не успели, она погибла.

МЧС России по Пермскому краю

Пожар на 52 кв. м тушили 14 огнеборцев и четыре единицы техники. Ликвидация возгорания заняла в общей сложности 50 минут.

В настоящее время причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

МЧС России по Пермскому краю

В МЧС России предостерегают жителей от установки глухих решеток на окнах.

«Но если решетки установлены — хотя бы одна должна легко открываться изнутри без ключа и так, чтобы даже ребёнок смог самостоятельно выбраться из дома. Решётки на окнах являются механизмом блокирования при эвакуации во время пожара», — напоминают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Губахе сотрудники Следственного комитета России проводят процессуальную проверку трагической гибели во время пожара женщины 1979 г.р.

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