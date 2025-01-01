СК проводит проверку по факту гибели на пожаре жительницы Пермского края Происшествие случилось в Губахе 26 февраля Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Губахе сотрудники Следственного комитета России выясняют детали трагической гибели женщины во время пожара. Межрайонный следственный отдел Губахи проводит процессуальную проверку.

Согласно информации пресс-службы ведомства, предварительно установлено, что вечером 26 февраля произошло возгорание надворных построек и дачного дома в Губахе. В ходе ликвидации пожара в здании было найдено тело женщины 1979 г.р.

В настоящее время следователи уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз для определения причин возгорания и смерти местной жительницы. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в МЧС сообщали, что за 26 февраля в Прикамья произошло семь пожаров: два в Перми и по одному на территориях Александровского, Березниковского, Кишертского, Лысьвенского и Губахинского муниципальных образований. Один человек погиб.

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