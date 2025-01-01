В МЧС прокомментировали скопление пожарной техники у Дворца молодёжи в Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Утром 27 февраля у Дворца молодёжи по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 185 горожане заметили скопление пожарной техники. В ГУ МЧС по региону оперативно прокомментировали случившееся.

«Без паники! Всё по плану. Идут пожарно-тактические учения по тушению условного пожара, — сообщили в ведомстве. — Если вы стали свидетелем большого скопления спецтехники по указанному адресу, просим сохранять спокойствие».

В ведомстве также предоставили сводку о произошедших в Пермском крае пожарах за минувшие сутки, 26 февраля.

Всего на территории Прикамья ликвидировано семь пожаров, из них: два в Перми, по одному пожару на территории Александровского, Березниковского, Кишертского, Лысьвенского и Губахинского муниципальных образований. Один человек погиб. Информацию о пожаре с погибшим в МЧС подготовят позже.

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