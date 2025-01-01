Художник Борис Матросов не смог отстоять права на пермский арт-объект «Счастье не за горами» Верховный суд РФ отклонил жалобу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы, с которой обратился московский художник Бориса Матросова в споре за право на бренд «Счастье не за горами». Об этом пишет газета «Звезда».

Судебные тяжбы начались после того, как Роспатент зарегистрировал за нытвенским предпринимателем Алексеем Мальцевым, который занимается изготовлением одежды и аксессуаров, право на этот знак.

В то же время представители Матросова в суде заявили, что отказ Верховного суда в рассмотрении жалобы может быть обжалован, но решение об обжаловании пока не принято.

Ранее, в конце января, Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворении заявление художника Бориса Матросова об аннулировании товарного знака «Счастье не за горами» и отменил решение суда нижестоящей инстанции. На основании постановления Президиума СИПа Палата по патентным спорам прекратила производство по делу.

Тогда же представители Матросова подали жалобу в Верховный суд.

Напомним, в 2023 году бизнесмен Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами» в Роспатенте. С тех пор он выпускает под этим названием одежду и обувь, а также получает часть прибыли от продажи сувенирной продукции с этим словосочетанием.

Борис Матросов потребовал у Роспатента отозвать права на использование этой фразы, так как считает, что он её автор. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки с таким названием.

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