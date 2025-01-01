Судебное производство по пермскому «Счастью не за горами» прекращено Создатель арт-объекта направил жалобу в Верховный суд РФ Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворении заявление художника Бориса Матросова об аннулировании товарного знака «Счастье не за горами» и отменил решение суда нижестоящей инстанции. На основании постановления Президиума СИПа Палата по патентным спорам прекратила производство по делу. Об этом «Новому компаньону» рассказал адвокат и патентный поверенный, управляющий партнёр юридической фирмы «Ахметов, Хозяйкин и партнёры» Роман Ахметов.

Юрист отметил, что у суда был вариант либо подождать реакцию Верховного суда РФ, то есть отложить рассмотрение, либо прекратить дело.

«Если потом Верховный суд РФ вдруг оставит в силе решение суда первой инстанции, то Роспатент должен будет снова рассмотреть наши возражения. То есть сейчас ждём Верховный суд. Жалобу мы подали в прошлый четверг, 23 января», — сказал Ахметов.

Он также пояснил, что, как правило, Верховный суд РФ рассматривает поступившие жалобы в течение двух или трёх месяцев, если истребует материалы дела.

Ранее Роспатент отклонил запрос Бориса Матросова об аннулировании товарного знака «Счастье не за горами», зарегистрированного бизнесменом Алексеем Мальцевым из Нытвы.

Как писал «Новый компаньон», в 2023 году бизнесмен Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами» в Роспатенте. С тех пор он выпускает под этим названием одежду и обувь, а также получает часть прибыли от продажи сувенирной продукции с этим словосочетанием.

Борис Матросов потребовал у Роспатента отозвать права на использование этой фразы, так как считает, что он её автор. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки с таким названием.

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