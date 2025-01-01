Самолёт вылетел из Перми в Ереван с задержкой из-за больного пассажира Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 26 февраля в аэропорту Большое Савино зарегистрировано авиапроисшествие. Самолёт Boing-737 авиакомпании «Ширак Авиа», выполнявший рейс 5G 777 Пермь—Ереван в 18:18 местного времени, уже находился на исполнительном старте, когда экипажу доложили о больном пассажире на борту, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Командир корабля запросил медицинскую помощь и снова зарулил на стоянку, где пассажира осмотрели медики.

Как пишет «Рифей», согласно онлайн-табло Большого Савино, самолёт вылетел из Перми в 18:55. Отставание от расписания составило 40 минут.

"Новый компаньон" в начале февраля писал ещё об одном авиапроисшествии. В аэропорту Минеральных Вод из-за технической неисправности был отложен вылет рейса №6017 авиакомпании «Азимут» до Перми. Superjet пришлось вернуть на место стоянки из-за ошибки тормозной системы. Тогда самолёт прибыл в Пермь с опозданием от расписания в три часа.

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