Самолёт из Минеральных Вод прилетел в Пермь с опозданием из-за проблем с тормозами Это не первая задержка по технической причине этого рейса Поделиться Твитнуть

Ночью 5 февраля в аэропорту Минеральных Вод из-за технической неисправности был отложен вылет рейса №6017 авиакомпании «Азимут» до Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

В 00:12 по московскому времени Superjet пришлось вернуть на место стоянки из-за ошибки тормозной системы, сказано в информации издания.

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, самолёт из Минеральных Вод приземлился в Большом Савино в 07:58 местного времени, опоздание от расписания составило три часа.

Напомним, 22 января в аэропорту Минеральных Вод тот же рейс (№6017 до Перми авиакомпании «Азимут») также был задержан по технической причине, какой именно, тогда не уточнялось. В тот раз самолёт приземлился в Большом Савино с опозданием в 3,5 часа.

«Технической причиной» при задержке рейса чаще всего называют незначительные с точки зрения безопасности неисправности самолёта. Как правило, такие поломки устраняются на месте, ремонт может занять пару часов. При выявлении серьёзной поломки, которая влияет на безопасность полёта, рейс отменяют.





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