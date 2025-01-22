Стала известна причина задержки рейса Минеральные Воды-Пермь Поделиться Твитнуть

Телеграм-канал Aviaincident сообщил, что 22 января в аэропорту Минеральных Вод рейс №6017 до Перми авиакомпании «Азимут» был задержан по технической причине.

«22.01.2025 г. 01.32 (мск) Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Самолёт RRJ-95/M, RA-89093, рейс AZO6017 Минеральные Воды — Пермь Эксплуатант: ООО «Авиакомпания Азимут», — сказано в информации издания.

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, рейс №6017 прибыл в Пермь 22 января только в 8:42 по местному времени — отставание от расписания превысило 3,5 часа.

онлайн-табло пермского аэропорта

«Технической причиной» при задержке рейса чаще всего называют незначительные с точки зрения безопасности неисправности самолёта. Чаще всего такие поломки устраняются на месте, ремонт может занять пару часов. При выявлении серьёзной поломки, которая влияет на безопасность полёта, рейс отменяют.

В авиакомпаниях стараются не называть техническую неисправность в качестве причины задержки рейса — это настораживает пассажиров. Однако если она была обнаружена уже после того, как люди заняли свои места на борту, то пассажирам об этом скажут. Если же поломку найдут до посадки, то клиенты авиакомпании, скорее всего, останутся в неведении.

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