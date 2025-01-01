Ещё два конфискованных в Прикамье автомобиля отправили на СВО Владельцев лишили транспортных средств за вождение в нетрезвом виде Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю передало для нужд Минобороны России ещё два транспортных средства, обращённых в собственность государства.

Автомобили Лада 2140 и Hyundai Solaris были конфискованы за вождение в нетрезвом виде.

Очередная передача машин для нужд СВО выполнена в рамках реализации постановления Правительства РФ от 08.09.2023 № 1470, пояснили в ТУ Росимущества. Документ позволяет Росимуществу передавать Минобороны, МЧС, Общероссийскому народному фронту имущество различных видов и категорий для нужд ведомств.

К примеру, в сентябре 2024 года, как писал «Новый компаньон», территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало 17 автомобилей Общероссийскому общественному движению «Народный фронт». Эти транспортные средства, среди которых были автомобили с повышенной проходимостью, передали в новые регионы РФ для гуманитарных нужд.

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