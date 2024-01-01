В Прикамье Росимущество передало новым регионам РФ 17 конфискованных автомобилей Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало 17 автомобилей Общероссийскому общественному движению «Народный фронт». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Эти транспортные средства, среди которых есть автомобили с повышенной проходимостью, были изъяты и переданы в государственную собственность по решению судов.

В ведомстве отметили, что в будущем планируется использовать эти автомобили для гуманитарных нужд в новых регионах.

Напомним, в 2023 году правительство России приняло постановление, позволяющее Росимуществу передавать Минобороны, МЧС, Общероссийскому народному фронту имущество различных видов и категорий для нужд ведомств.

В мае «Новый компаньон» писал, что ТУ Росимущества в Пермском крае передало Министерству обороны России четыре транспортных средства, конфискованных у жителей Прикамья за вождение в нетрезвом виде.

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