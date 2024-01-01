Конфискованные в Пермском крае у пьяных водителей автомобили отдали минобороны Всего передали четыре транспортных средства Поделиться Твитнуть

фото: ТУ Росимущества по Пермскому краю

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало Министерству обороны России четыре транспортных средства. Как пояснили в ТУ, машины были конфискованы у жителей Прикамья за вождение в нетрезвом виде.

«Предоставленное имущество позволит Министерству обороны РФ более эффективно использовать ресурсы и укреплять обороноспособность страны на региональном уровне», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в 2023 году правительство России приняло постановление, позволяющее Росимуществу передавать Минобороны, МЧС, Общероссийскому народному фронту имущество различных видов и категорий для нужд ведомств.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Кунгуре местный житель повторно попался пьяным за рулём и лишился своего автомобиля Nissan Terrano. Машину передали представителям Минобороны РФ, чтобы направить её в зону спецоперации. Тогда в УФССП по Пермскому краю пояснили, что это уже третий конфискованный за пьяную езду автомобиль, который приставы Кунгура отправили на СВО.

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