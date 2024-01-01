Приставы Пермского края передают конфискованные автомобили на нужды СВО Машины забирают у водителей, которых поймали пьяными за рулём Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

В Кунгуре местный житель повторно попался пьяным за рулём и лишился своего автомобиля Nissan Terrano. Машину передали представителям Минобороны РФ, чтобы направить её в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, кунгуряка уже ранее привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это его лишили водительский прав, но он попался вновь.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Осуждённому назначили 160 часов обязательных работ с конфискацией транспорта.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Берёзовскому районам.

В ведомстве отметили, что это уже третий конфискованный за пьяную езду автомобиль, который приставы Кунгура отправили на СВО.

Напомним, ранее в пресс-службе Территориального управления Росимущества в Пермском крае объявили о продаже автомобилей, которые были конфискованы у жителей региона за вождение в нетрезвом виде. Сообщалось, что всего с торгов продают 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии.

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