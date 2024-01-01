В Пермском крае выставили на продажу 58 конфискованных автомобилей Транспортные средства были изъяты за вождение в нетрезвом виде Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае объявило о продаже автомобилей, которые были конфискованы у жителей региона за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с торгов продают 58 автомобилей различных марок в различном техническом состоянии.

Информация о продаже размещена на сайте torgi.gov.ru в разделе «Реализация имущества, обращенного в собственность государства».

Напомним, проблема пьяных водителей до сих пор стоит остро. Так, в начале марта в центре Перми по вине пьяного водителя произошло резонансное ДТП, в котором погибла девушка 2005 г.р. и пострадали два молодых человека, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

После аварии виновник ДТП скрылся с места преступления, но его задержали спустя сутки и предъявили обвинение. Сейчас он находится в СИЗО.

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