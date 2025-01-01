Алёна Бронникова Стоимость работ по ремонту здания на Муромской в Перми снизили на 2 млн рублей Конкурс объявлен повторно Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

Центр организации закупок Пермского края повторно объявил конкурс на разработку проектной документации и капитальный ремонт бывшего детского сада по ул. Муромской, 24 в Перми под размещение организации дополнительного образования и общественного центра. По данным сайта госзакупок, итоги подведут 20 марта.

Ранее в здании планировали открыть приют для бездомных. После протестов местных жителей планы были отменены, объект передали в городскую собственность, а на участке сменили территориальное зонирование под детскую школу искусств. В декабре был объявлен конкурс на проведение ремонта, подрядчик должен был приступить к работам 1 февраля и выполнить их за 152 дня.

На участие в закупке была подана только одна заявка, и заключить договор планировалось с ним. Но компания не разместила вовремя документ, подтверждающий предоставление обеспечения контракта, и комиссия приняла решение о признании его уклонившимся от заключения контракта.

По условиям вновь объявленного конкурса, исполнитель также должен будет выполнить работы в течение 152 дней. К работам необходимо приступить 1 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта снижена на 2 млн руб. — со 162,9 млн до 160,8 млн руб.

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