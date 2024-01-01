Алёна Бронникова Ремонт бывшего детсада в Перми, где хотели открыть приют, оценили в 163 млн рублей Работы должны быть завершены до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми разместило на сайте госзакупок электронный конкурс по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта здания для реализации мероприятий дополнительного образования и размещения общественного центра по ул. Муромской, 24. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 162,9 млн руб.

Срок окончания подачи заявок — 16 января. Дата подведения итогов определения исполнителя — 21 января. Источник финансирования — бюджет Перми.

Согласно техзаданию, работы в двухэтажном здании бывшего детского сада должны быть выполнены на основании проектно-сметной документации по капремонту объекта-аналога — детского сада «АртГрад» по ул. Тбилисской, 7а. После обновления в здании предполагается размещение трёх учреждений: МАУ ДО «Детская школа искусств» (ДШИ) на площади 584,4 кв. м, образовательное учреждение, оказывающее услуги по дополнительному образованию, — 1,1 тыс. кв. м и общественный центр — 402,6 кв. м.

Проектом подрядчик должен будет предусмотреть благоустройство территории с озеленением, установкой малых архитектурных форм и парковочными местами, конструктивные, архитектурные и объёмно-планировочные решения, инженерные системы, функциональное оснащение и отделку помещений. Проект должен быть разработан к июню, а строительно-монтажные работы должны быть завершены к 25 декабря 2025 года. Срок окончания исполнения контракта — 30 декабря.

Ранее по ул. Муромской, 24 власти планировали открыть приют для бездомных с возможностью их круглосуточного пребывания. Жители близлежащих домов выступили против, и в начале 2023 года планы по открытию там Центра соцадаптации были отменены. Затем здание передали из краевой в городскую собственность. На декабрьской комиссии по ПЗЗ было одобрено предложение мэрии о смене территориальной зоны для ремонта бывшего детсада и размещения в нём ДШИ.

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