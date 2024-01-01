Алёна Бронникова
Ремонт бывшего детсада в Перми, где хотели открыть приют, оценили в 163 млн рублей
Работы должны быть завершены до конца 2025 года
МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми разместило на сайте госзакупок электронный конкурс по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта здания для реализации мероприятий дополнительного образования и размещения общественного центра по ул. Муромской, 24. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 162,9 млн руб.
Срок окончания подачи заявок — 16 января. Дата подведения итогов определения исполнителя — 21 января. Источник финансирования — бюджет Перми.
Согласно техзаданию, работы в двухэтажном здании бывшего детского сада должны быть выполнены на основании проектно-сметной документации по капремонту объекта-аналога — детского сада «АртГрад» по ул. Тбилисской, 7а. После обновления в здании предполагается размещение трёх учреждений: МАУ ДО «Детская школа искусств» (ДШИ) на площади 584,4 кв. м, образовательное учреждение, оказывающее услуги по дополнительному образованию, — 1,1 тыс. кв. м и общественный центр — 402,6 кв. м.
Проектом подрядчик должен будет предусмотреть благоустройство территории с озеленением, установкой малых архитектурных форм и парковочными местами, конструктивные, архитектурные и объёмно-планировочные решения, инженерные системы, функциональное оснащение и отделку помещений. Проект должен быть разработан к июню, а строительно-монтажные работы должны быть завершены к 25 декабря 2025 года. Срок окончания исполнения контракта — 30 декабря.
Ранее по ул. Муромской, 24 власти планировали открыть приют для бездомных с возможностью их круглосуточного пребывания. Жители близлежащих домов выступили против, и в начале 2023 года планы по открытию там Центра соцадаптации были отменены. Затем здание передали из краевой в городскую собственность. На декабрьской комиссии по ПЗЗ было одобрено предложение мэрии о смене территориальной зоны для ремонта бывшего детсада и размещения в нём ДШИ.
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