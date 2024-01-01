Алёна Бронникова Мэрия Перми отремонтирует здание бывшего детсада, где хотели открыть приют для бездомных В здании разместят детскую школу искусств Поделиться Твитнуть

ТОС «Яблочкова»

Администрация Перми планирует отремонтировать здание бывшего детского сада по ул. Муромской, 24 (м/р Крохалева), чтобы затем разместить там детскую школу искусств. В комиссию по ПЗЗ было направлено заявление с просьбой установить границы территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2 с плотностью 0.

«Администрацией Перми принято решение о капремонте здания с целью размещения учреждения дополнительного образования — детской школы искусств. В связи с чем предлагается установить территориальную зону, которая позволит разместить данный объект», — рассказала на заседании комиссии представитель краевого минимущества.

Члены комиссии поддержали предложение. Проект будет направлен на общественные обсуждения. В данный момент, по данным публичного портала ИСОГД Перми, территория находится в зоне учреждений здравоохранения ЦС-1.

Напомним, ранее в двухэтажном здании планировалось открыть приют для бездомных с возможностью их круглосуточного пребывания. Но жители близлежащих домов выступили против. В начале 2023 года губернатор отменил открытие Центра соцадаптации. В мае того же года здание было передано из краевой в городскую собственность.

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