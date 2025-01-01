Алёна Бронникова Пермское УФАС рассмотрит итоги конкурса на ремонт здания по улице Муромской Комиссия признала единственного участника уклонившимся от заключения контракта Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок в январе был опубликован протокол подведения итогов определения поставщика в конкурсе на разработку проекта и выполнению капремонта здания по ул. Муромской, 24, где планируется разместить общественный центр. Согласно документу, по окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка.

Компания согласилась выполнить работы по заявленной начальной (максимальной) цене 162,9 млн руб. В рамках действующего законодательства заказчик может заключить с договор с единственным участником закупки.

Однако в конце месяца на сайте появился протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта. Как указано в документе, проект контракта был направлен на подписание 21 января, регламентированный срок истекал 28-го. Несмотря на то, что контракт был подписан 27 января, участник не разместил документ, подтверждающий предоставление обеспечения контракта. По этой причине было принято решение о признании его уклонившимся.

«В городском управлении капитального строительства сообщили, что в настоящее время протокол о признании участника уклонившимся от заключения контракта находится на рассмотрении в УФАС по Пермскому краю. По результатам рассмотрения будет принято решение о необходимости проведения повторной закупки», — прокомментировали «Новому компаньону» в администрации Перми.

Напомним, в здании бывшего детского сада по ул. Муромской, 24 власти изначально планировали открыть приют для бездомных. Местные жители выступили против, и в начале 2023 года планы по открытию Центра соцадаптации были отменены. Затем объект передали из краевой в городскую собственность, а в декабре было одобрено предложение мэрии о смене территориальной зоны участка для размещения в здании детской школы искусств.

Электронный конкурс по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта бывшего детского сада был опубликован в конце декабря. Исполнитель должен был приступить к выполнению работ 1 февраля. В двухэтажном здании после обновления предполагается размещение МАУ ДО «Детская школа искусств», образовательного учреждения дополнительного образования и общественного центра.





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