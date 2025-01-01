Погибшего на СВО 61-летнего жителя Прикамья похоронят 27 февраля Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Александровского муниципального округа Михаил Зимуров, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. В ходе проведения специальной военной операции 13 февраля 2025 года погиб Михаил Васильевич Зимуров, родившийся 5 января 1964 года», — говорится в информации властей.

Церемония прощания пройдёт 27 февраля в Городском дворце культуры с 10 до 12 часов. Похоронят мужчину на кладбище в п. Всеволодо-Вильва.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО жителя Верещагинского округа гвардии рядового мотострелкового отделения Антона Гавшина. Мужчине было всего 23 года. Похороны состоялись 26 февраля.

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