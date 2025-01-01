В Пермском крае прощаются в погибшим на СВО ровно год назад Антоном Гавшиным Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Антон Гавшин. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.

Андрей Гавшин родился 11 апреля 2000 года в поселке Кёз. Он окончил Соколовскую школу, а затем учился в многопрофильном техникуме в Нытве, где получил специальность «электрогазосварщик».

В 2018-2019 годах молодой человек проходил службу в Вооружённых силах РФ, а после армии работал вахтовым методом в строительной сфере.

Гвардии рядовой мотострелкового отделения Антон Гавшин погиб 26 февраля 2024 года. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования всем родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 26 февраля с. Сепыч.

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