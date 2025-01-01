Дорогу Пермь—Кунгур расширят не раньше 2030 года Пока не профинансированы даже проектно-изыскательские работы Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

Расширение дороги Пермь—Кунгур возможно не ранее 2030 года. Об этом сообщили в минтрансе региона со ссылкой на специалистов ФКУ Упрдор «Прикамье».

В федеральном учреждении пояснили, что сейчас запрошено финансирование для проектно-изыскательских работ. Если средства будут предоставлены, то будет подготовлен соответствующий проект. После его утверждения и при наличии финансирования на реализацию завершение строительства участка возможно к 2030 году.

Напомним, реконструкция участка федеральной трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург с 47 по 58 км завершилась в октябре 2022 года. Участок был расширен до четырёх полос. Для расширения дороги до Кунгура необходима реконструкция двух участков: 58-75 км и 75-100 км.

Ранее в минтрансе сообщили о начале второго этапа строительства трассы ТР-53, соединяющей ул. Старцева, пр. Октябрят и ул. Целинную. Ключевым элементом станет мост через реку Толожанку, протяжённостью около 240 м. Завершение работ на втором этапе планируется к 2029 году.

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