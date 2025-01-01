В Перми застройщик ЖК на Луначарского регистрирует торговую марку «Верес» Компания осваивает территорию, где находился бывший дом с Есениным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер квартала на улице Луначарского в Перми, где ранее располагался бывший дом Есенина, регистрирует новую торговую марку «Верес».

Как следует из информации на на сайте znakoved, ООО СЗ «Квартал №137» начал процесс оформления нового бренда, по которым планируется оказывать строительные услуги и услуги по установке и ремонту, а также разрабатывать полезные ископаемые. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В конце октября прошлого года стало известно, что на участке в границах улиц Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольского проспекта в Перми, где раньше находился дом с портретом Есенина, могут построить дома высотой до 24 этажей. На этом участке запланировано комплексное развитие территории (КРТ).

Договор о КРТ был заключён в июле 2024 года с ООО СЗ «Квартал 137». На территории в 33,5 тыс. кв. м планируется построить жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями для размещения в них детской поликлиники на 200 посещений в смену.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.