В Прикамье простились с погибшим на СВО 37-летним Дмитрием Степановым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Гайнского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Гайнского муниципального округа Пермского края Дмитрий Степанов, об этом на своей странице ВКонтакте сообщила глава территории Елизавета Шалгинских.

«Выполняя свой воинский долг, героически погиб Степанов Дмитрий Николаевич, уроженец д. Иванчино. Старший сержант Степанов служил наводчиком мотострелкового взвода. Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Вечная слава доблестному воину!» — написала она.

Родился мужчина 27 мая 1987 года, а погиб 28 декабря 2024 года вблизи н.п. Новоградовка Донецкой Народной Республики.

Прощание с солдатом состоялось 24 февраля.

А сегодня, 25 февраля, в Гайнском округе прощаются с погибшим на СВО 21-летним Алексеем Дубровым. Он служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка.

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