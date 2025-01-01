На севере Прикамья похоронят 21-летнего участника СВО Алексей Дуброва погиб летом прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погиб 21-летний военнослужащий Алексей Дуброва. Он был уроженцем п. Усть-Чёрная. Об этом рассказала на своей странице ВКонтакте глава Гайнского муниципального округа Прикамья Елизавета Шалгинских.

На СВО Алексей служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка.

Младший сержант Алексей Дуброва погиб 23 июля 2024 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Прощальная панихида состоится 25 февраля в Доме культуры Усть-Чёрной, в 13:30.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО наводчика мотострелкового отделения Алексея Балуева, который жил в Верещагино. С ним простились 24 февраля.

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