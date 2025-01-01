В Пермском крае похоронят погибшего на СВО наводчика из Верещагино Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

Верещагинский округ Прикамья простится с Алексеем Балуевым. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения погиб в ходе СВО 11 июня 2024 года. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Родился Алексей 13 июня 1990 года в Салавате (Башкортостан). Среднее образование получил в Верещагинской школе № 2. После завершения обучения в Пермском кооперативном техникуме, где он освоил профессию бухгалтера-экономиста, был призван на службу в Вооружённые силы России. Вернувшись из армии, трудился на молочном комбинате ЗАО «ВЕМОЛ».

Прощание состоится 24 февраля с 11:00 во Дворце досуга (Верещагино, ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 запланировано начало траурного митинга. В 12:00 пройдёт отпевание в Храме Феодоровской иконы Божией Матери (Верещагино, ул. Жукова, 21а).

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