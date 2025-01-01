Алёна Бронникова Срок реконструкции бывшей поликлиники на Лебедева в Перми может увеличиться Часть расходов планируется перераспределить с 2027 на 2029 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края предлагает частично перенести расходы на выкуп и реконструкцию здания объекта культурного наследия «Поликлиника» по ул. Лебедева, 11 в Перми с 2027-го на 2029 год. Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического обоснования к проекту изменений в краевой бюджет.

«Предлагается перераспределить средства с 2027-го на 2029 год в объёме 311,4 млн руб. с учётом хода реализации проекта», — отмечается в документе.

По данному объекту финансирование из краевого бюджета запланировано на два этапа: приобретение здания в собственность и его приспособление для современного использования. В данный момент, согласно адресной инвестиционной программе (АИП), реализовать проект планируется до 2027 года. В 2026 году расходы запланированы в размере 10 млн руб., в 2027-м — 621,3 млн руб.

Напомним, здание по ул. Лебедева, 11 было построено в 1920-х годах. Как памятник истории и культуры было поставлено под охрану в 2000 году. Размещавшаяся здесь поликлиника закрылась в 2010-м, здание, находившееся на балансе муниципалитета, было признано аварийным. Средств на его восстановление у города не было, и его продали на торгах. Однако новые владельцы так и не реконструировали его.

Суд возложил на краевые власти обязанность по выкупу имущества. В 2023 году в АИП внесли расходы на выкуп и восстановление объекта, предположительно для размещения там общественного центра. Однако весной 2024 года стало известно, что здание планируется реконструировать под гостиницу для спортивного кластера.

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