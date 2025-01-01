Пожар на базе отдыха «Дедюха» в Пермском крае ликвидирован Во время инцидента никто не погиб и не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС Прикамья

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировали пожар, который случился утром 24 февраля на базе отдыха «Дедюха» в Добрянском городском округе.

Сообщение о пожаре на ул. Береговой поступило в 9:17. К месту вызова были направлены 25 человек личного состава и 6 единиц техники.

Во время пожара произошло частичное обрушение кровли, но никто не погиб и не пострадал.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали 11:57. По уточнённым данным, площадь пожара составила 400 кв. м. Сейчас в МЧС устанавливают причины возгорания.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что огнём охватило всё административное здание, а площадь пожара составила 170 кв. м. Также сообщалось, что огонь перекинулся якобы на соседнее здание, однако в МЧС это опровергли.









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