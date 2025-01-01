В Прикамье загорелась база отдыха «Дедюха» По предварительным данным, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В понедельник, 24 февраля, вспыхнул пожар на базе отдыха «Дедюха» в Добрянском городском округе Пермского края. Огнём охватило всё административное здание, а площадь пожара составила 170 кв. метров. Как сообщает издание «Камские зори», здание частично обрушено. Огонь перекинулся на соседнее здание.

«Пожарные машины заполнили цистерны водой повторно, вернулись к тушению», — пишет издание.

Причина пожара выясняется. На месте происшествия работают пять единиц техники, а также пожарные, спасатели, сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пока не прокомментировали инцидент.

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