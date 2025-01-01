В Прикамье простились с бардымцем, погибшим на СВО ещё в 2023 году Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Бардымского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Бардымского муниципального округа Пермского края Фархат Уразов. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Мужчина родился 27 сентября 1970 года в селе Барда. Окончил Бардымскую среднюю школу. Позже поступил в политехническое училище, где выучился на столяра-мебельщика. С 1988 по 1990 годы он служил в рядах Российской Армии. В зону СВО попал, подписав контракт с минобороны РФ.

Погиб Фархат Уразов ещё 20 декабря 2023 года. Похоронили бойца 22 февраля 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 21 февраля в Барде похоронили ещё одного местного жителя Рифата Фархутдинова. Ему было 28 лет. Известно, что погиб мужчина ещё в марте прошлого года.

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