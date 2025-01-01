В Прикамье простились с погибшим на СВО почти год назад уроженцем Барды Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Бардымского округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб уроженец Барды Рифат Фархутдинов, в конце этой недели его похоронили в Бардымском муниципальном округе.

«21 февраля проводили в последний путь Фархутдинова Рифата Алмазовича, погибшего при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении местных властей ВКонтакте. Чиновники выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Рифат родился 29 марта 1995 года. Получив среднее образование в средней школе Березников, он продолжил обучение в Бардымском профессиональном училище № 84. После был призван на срочную службу в ряды Российской Армии. В июле 2023 года подписал контракт для участия в СВО. Погиб 25 марта 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 21 февраля в Прикамье прощались с погибшими на СВО лысьвенцами: старшиной 2-й статьи Сергеем Пересторониным и младшим сержантом Станиславом Царьковым.

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