В Прикамье прощаются с двумя погибшими на СВО жителями Лысьвы Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Лысьвы

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, в ходе ожесточённых боёв, погибли двое лысьвенцев: старшина 2-й статьи Сергей Пересторонин и младший сержант Станислав Царьков. Об этом сообщили в городской администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

Прощание с бойцами началось 21 февраля, в пятницу, в 11.30 в соборе Троицы Живоначальной (Лысьва, ул. Революции, 2а).

Власти не уточнили, когда и на каких участках фронтов погибли военнослужащие.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 21 февраля в Сивинском округе Прикамья состоятся похороны 31-летнего Алексея Макарова. Он погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации 8 декабря 2024 года. Траурный митинг в эти минуты проходит в СП Северокоммунарский КДЦ.

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