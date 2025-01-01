В Прикамье простятся с участником СВО из Северного Коммунара Алексей Макаров погиб в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, в ходе боевых действий в зоне спецоперации 8 декабря был убит Алексей Макаров.

«На территории Донецкой Народной Республики, Красноармейского района, с. Новодмитровка трагически погиб наш земляк Макаров Алексей Андреевич, 12.08.1993 года рождения», — говорится на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Церемония прощания состоится 21 февраля с 11.00. Митинг запланирован на 11:30 в СП Северокоммунарский КДЦ ("Росток", ул. Советская, 3).

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою», — сообщили местные власти.

Напомним, ранее, 19 февраля, в Сивинском округе похоронили рядового Дмитрия Старкова. Он погиб в зоне СВО 24 января этого года. Прощание с военнослужащим и траурный митинг прошли в Сивинском центре культуры и досуга.

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