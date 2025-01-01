В Пермском крае похоронят участника СВО Дмитрия Старкова Он погиб в конце января этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

В зоне проведения специальной военной операции на территории населённого пункта Колесникова в Харьковской области погиб рядовой Дмитрий Старков. Об этом сообщается на официальной странице Сивинского мунципального округа в соцсетях.

Дмитрий родился 25 марта 1984 года, а погиб 24 января этого года. Иные подробности не раскрываются.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 19 февраля в 11:00. Траурный митинг запланирован в 12:00 в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

Местные власти выразили соболезнования семье и близким солдата.

Как ранее писал «Новый компаньон», 17 февраля в Сиве похоронили 18-летнего рядового Кирилла Кольцова. Молодой человек был убит 19 сентября, за месяц до своего 19-летия.

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