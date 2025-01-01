В Пермском крае похоронят 18-летнего участника СВО Кирилл Кольцов погиб в сентябре прошлого года в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, во время проведения спецоперации на Украине осенью прошлого года погиб уроженец Сивы, 18-летний рядовой Кирилл Кольцов.

В администрации муниципалитета уточнили, что молодой человек был убит 19 сентября, за месяц до своего 19-летия. Он родился 21 октября 2005 года. Как именно он погиб и при каких обстоятельствах, власти не раскрыли.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 17 февраля в селе Сива. В 12:00 пройдёт траурный митинг в Сивинском центре культуры и досуга (ул.Советская, 4).

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении властей.

Под этим постом пользователи соцсетей написали слова соболезнования родным военнослужащего.

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