Стали известны подробности увольнения учительницы из скандальной пермской школы В учебном заведении школьникам заклеивали рот скотчем и завязывали рукава за спинкой стула Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

На этой неделе СМИ распространили новость о том, что в пермской школе №114 уволили учительницу начальных классов Василису Чистову, на которую поступали неоднократные жалобы родителей и учителей. «Новый компаньон» выяснил подробности этой истории.

С конца прошлого года в школе №114 начались проверки со стороны департамента образования, полиции и прокуратуры. Поводом послужили обращения родителей учеников и бывшей учительницы русского языка и литературы Александры Путиной, работавшей в этом учебном заведении почти четыре года, до декабря 2024 года.

«О том, что уволили Чистову В.В., мы начали догадываться 14 февраля. Родительница из 4а класса написала мне, что Чистова отсутствовала весь урок математики, пришла «заплаканная» и во всём обвинила ребёнка из класса, девочку Ульяну Д.», — рассказала педагог.

Позже, 16 февраля, Александре написала другая учительница этой школы и сказала, что Василису Чистову уволили, а её классы отдали другим педагогам.

В департаменте образования администрации Перми «Новому компаньону» подтвердили факт увольнения и пояснили, что «трудовые отношения с педагогом начальных классов школы №114 Чистовой В.В. прекращены по инициативе работника».

В то же время сама Чистова 17 февраля в группе 4а класса, где она преподавала, заявила: «Меня заставили, директор тоже не виноват». Кроме того, она написала, что «почти все» родители в классе очень хорошие.

Скришот предоставлен родителями учеников школы № 114

«Всё это время до увольнения Чистовой мне казалось, что нам не пробить стену коррупции. Теперь же я чувствую, что люди, почитающие закон, ещё есть и не всё потеряно. А ещё я чувствую облегчение, так как больше не нужно переживать за детей. Им никто не будет мстить и на них отыгрываться», — рассказала Александра Путина «Новому компаньону».

Напомним, в прошлом году по жалобе на действия учительницы начальных классов Василисы Чистовой и директора Валентины Федотовой были организованы проверки со стороны разных ведомств. В обращении родителей и бывшего педагога указывались факты буллинга педколлектива и детей с ОВЗ со стороны Федотовой, а также указание на противоправные действия Василисы Чистовой в отношении учеников.

В начале февраля в городском департаменте образования сообщили: проведённая проверка показала, что Федотова «своевременно не уведомила работодателя о факте возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения с лицом, состоящим с ней в близком родстве» (учительница начальных классов Василиса Чистова). Поэтому директора привлекут к дисциплинарной ответственности «за ненадлежащее исполнение должностной инструкции руководителя муниципального автономного учреждения». В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федотовой рекомендовали «принять управленческие решения в отношении учителя Чистовой В.В.».

Впервые об оскорблениях и травле детей со стороны Василисы Чистовой родители сообщили ещё три года назад. В прокуратуру и полицию поступили соответствующие жалобы, в которых сообщалось о фактах унижения достоинства и насилия над учениками начальных классов, где преподавала Чистова. Тогда департамент образования тоже проводил проверку, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Факт оскорблений был подтверждён, однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с истечением сроков давности.

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