Департамент образования проводит проверку в пермской школе №114 Родители и бывшая учительница рассказали об издевательствах в отношении детей Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми бывшая учительница инклюзивной школы № 114 обратилась в департамент образования с жалобой на действия директора Валентину Федотову. По словам педагога, Федотова устроила буллинг педколлектива и детей с ОВЗ, а её дочь, учительница начальных классов Василиса Чистова, позволяет себе противоправные действия в отношении учащихся.

Учительница, обратившаяся с жалобой в департамент образования, работала в этой школе почти четыре года и уволилась в этом году. На действия Василисы Чистовой и Валентины Федотовой поступили также жалобы со стороны родителей, и сейчас в школе идут проверки.

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте образования администрации Перми, ситуация в учреждении взята на контроль и «ранее на управленческую деятельность директора школы Валентины Федотовой обращений от родителей и педагогов не поступало».

«В 2021 году поступали обращения в отношении учителя школы В. Чистовой. По этим обращениям департаментом образования администрации города Перми проводилась проверка в пределах своих полномочий, по результатам которой директор школы была привлечена к дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что тогда материалы по поводу соблюдения прав и законных интересов детей были переданы в полицию. По итогам рассмотрения полиция не нашла факты противоправных действий Василисы Чистовой и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с истечением сроков давности полиция отказала в возбуждении дела и об административном правонарушении в отношении Чистовой.

Как ранее писал «Новый компаньон», несколько лет назад родители учеников этой школы сообщили об оскорблениях и травле их детей со стороны Василисы Чистовой. Материалы были переданы в прокуратуру и полицию. Родители рассказали о фактах унижения достоинства и насилия над учениками начальных классов, где преподавала Чистова.

Напомним, в последний раз школа №114 оказалась в центре скандала в феврале этого года. Родители учеников сообщили СМИ о конфликте с одним из учащихся, который, по их словам, регулярно терроризирует своих одноклассников. По словам мамы одного пострадавшего ученика, новенького перевели в их класс в сентябре 2023 года, и сразу начались проблемы: он кидался на одноклассников с циркулем, кидал в их сына стулом. Родители утверждали, что после этих инцидентов «никто из руководства школы и педагогов ничего не делает».

Тогда в заявлениях СМИ директор школы Валентина Федотова заявила, что узнала об этом конфликте лишь спустя пять месяцев, а родители написали обращения депутатам, омбудсмену и в прокуратуру.

Школа № 114 является инклюзивной, в ней учатся более 1 тыс. детей, из которых 20% — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из приёмных семей.

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