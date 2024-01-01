Максим Артамонов В Перми ученика школы № 114 обвинили в избиении одноклассников Только после обращения родителей других детей в прокуратуру, к депутатам и омбудсмену ребёнка перевели в другой класс Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Родители учеников школы № 114 Перми сообщили СМИ о конфликте с одним из учащихся, который, по их словам, регулярно терроризирует своих одноклассников. По словам мамы одного пострадавшего ученика, новенького перевели в их класс в сентябре 2023 года, и сразу начались проблемы.

«Один раз кинулся на одноклассника с циркулем. Буквально на днях кинул в моего сына стулом, хорошо, что попал только по ноге, всё обошлось. У нас родители после одного такого инцидента даже ездили на медосвидетельствование», — рассказала женщина изданию «В курсе», уточнив, что ребёнок стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, «но никто из руководства школы и педагогов ничего не делает».

В феврале состоялось родительское собрание по поводу сложившейся ситуации, на которое директор школы Валентина Федотова не пришла.

Посоветовавшись между собой, родители решили не отправлять своих детей в школу, так как опасаются за их безопасность, и 9 февраля на уроки школьники не явились.

Как рассказала изданию директор школы, она узнала о конфликте в классе лишь спустя пять месяцев, «была очень расстроена произошедшей ситуацией» и находится «в шоковом состоянии». При этом она утверждает, что «у мальчика проблемы со здоровьем, он достаточно спокойный, сложно представить, что он может вести себя так агрессивно». Она высказала предположение, что, «возможно, у него проблемы в конкретном коллективе».

Тем временем, родители уже написали обращения депутатам, омбудсмену и в прокуратуру.

«Новый компаньон» обратился в департамент образования Перми с просьбой прокомментировать ситуацию.

«С начала учебного года администрацией учреждения совместно с компетентными органами ведётся работа по улучшению психологической атмосферы в классе. Для ученика была разработана индивидуальная программа коррекции. По согласованию с родителями учащихся и законным представителем ребёнка ученик переведён в другой класс», — рассказали в департаменте. Сообщается, что ученика перевели из 3В в 3Б.

В департаменте также добавили, что сейчас «разработаны дополнения к индивидуальной программе коррекции», а «с мамой ребёнка проведена беседа и даны рекомендации».

Кроме того, чиновники от городского образования со ссылкой на информацию, предоставленную в администрации школы, утверждают, что «в среднем звене отсутствуют факты объединения школьников в группы, а также проявления насилия в любых формах; все учащиеся посещают занятия, кроме тех, кто не посещает школу по уважительной причине (болезнь)».

Несколько лет назад школа № 114 уже оказывалась в центре скандала, когда активистка Людмила Ёлтышева обвинила педагога в издевательствах над учениками.

В 2020 году учительница начальных классов Василиса Чистова подала против Ёлтышевой иск в Орджоникидзевский районный суд Перми о защите чести, достоинства и деловой репутации. Учительница требовала от общественницы 10 млн рублей из-за публикации поста ВКонтакте, в котором Ёлтышева рассказала о фактах унижения достоинства и насилия над учениками начальных классов, где преподавала Чистова. Учительница требовала опровергнуть факты, изложенные в посте Ёлтышевой о травле и издевательствах.

В конце августа 2021 года Орджоникидзевский районный суд отказал в удовлетворении этого иска, а в ноябре того же года Пермский краевой суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции. После этого Ёлтышева подала иск против Чистовой о возмещении судебных расходов. Впоследствии суд обязал учительницу выплатить общественной активистке 25 тыс. руб. в качестве возмещения судебных расходов.

Школа № 114 является инклюзивной, в ней учатся более 1 тыс. детей, из которых 20% — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из приёмных семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.