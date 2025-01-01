Директору пермской школы № 114 рекомендовали уволить свою родственницу из-за конфликта интересов Валентину Федотову ждёт дисциплинарная ответственность после проверки депобра Поделиться Твитнуть

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«Новому компаньону» стали известны подробности проверки, которую городской департамент образования провёл в пермской школе № 114. Образовательное учреждение попало в центр скандала после того, как в конце прошлого года одна из бывших педагогов этой школы обратилась в департамент образования с жалобой на действия учительницы начальных классов Василисы Чистовой и директора Валентины Федотовой. Педагог сообщила, что директор устроила буллинг педколлектива и детей с ОВЗ, а её дочь Василиса Чистова позволяет себе противоправные действия в отношении учащихся. Аналогичные обращения поступили и со стороны родителей учеников. На фоне этих событий ведомство начало проверку.

В департаменте образования рассказали, что для выявления факта травли руководителем педагогов школы привлекли Центр психолого-медико-социального сопровождения Перми. Сотрудники этого центра исследовали психологический климат в коллективе, но результаты «не позволяют сделать вывод о наличии негативной оценки педагогическим коллективом деятельности руководителя».

По поводу нарушений прав детей, о которых сообщали их родители, в официальном ведомстве заявили: в некоторых случаях установить достоверность фактов «не представляется возможным», а по части других нарушений материалы направлены в полицию.

В то же время проверка, которую провёл департамент образования в школе, показала: Федотова «своевременно не уведомила работодателя о факте возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения с лицом, состоящим с ней в близком родстве» (учительница начальных классов Василиса Чистова). Поэтому директора привлекут к дисциплинарной ответственности «за ненадлежащее исполнение должностной инструкции руководителя муниципального автономного учреждения». В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федотовой рекомендовали «принять управленческие решение в отношении учителя Чистовой В.В.». По нашим данным, в настоящее время рекомендация департамента не выполнена.

Отметим, школа №114 является инклюзивной, в ней учатся более 1 тыс. детей. Из них 20% — дети с ОВЗ и дети из приёмных семей.

«Новый компаньон» уже освещал ситуацию в этой школе: три года назад родители рассказали об оскорблениях и травле их детей со стороны Василисы Чистовой. В прокуратуру и полицию поступили соответствующие жалобы, в которых сообщалось о фактах унижения достоинства и насилия над учениками начальных классов, где преподавала Чистова. Тогда департамент образования тоже проводил проверку, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Факт оскорблений был подтверждён, однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с истечением сроков давности.

В последний раз школа №114 оказалась в центре скандала в феврале этого года, когда родители учеников сообщили СМИ о конфликте с одним из учащихся. По их словам, школьник регулярно терроризировал своих одноклассников. Мама одного пострадавшего ученика пояснила, что в их класс в сентябре 2023 года перевели новенького, и сразу начались проблемы: он кидался на одноклассников с циркулем, кидал в их сына стулом. Родители утверждали, что после этих инцидентов «никто из руководства школы и педагогов ничего не делает».

Директор Валентина Федотова тогда заявила, что узнала о конфликте лишь спустя пять месяцев. В свою очередь, родители написали обращения депутатам, омбудсмену и в прокуратуру. Они организовали собрание, чтобы обсудить эту ситуацию с руководством школы, но директор на собрание не пришла.

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