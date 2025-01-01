В Прикамье похоронили участника СВО Дмитрия Перадзе С ним простились в Соликамске Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Чердынского округа

При выполнении боевой задачи в зоне спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, в ходе выполнения специальных задач погиб житель Прикамья Дмитрий Перадзе. Об этом сообщает администрация Чердынского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства и дата его смерти не раскрываются.

Как пояснила «Новому компаньону» глава округа Анна Батагова, Дмитрий был сиротой и отправился на СВО из колонии. Мужчину похоронили сегодня в Соликамске.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели Олега Чернышева из Очёра. С военнослужащим простятся на следующей неделе, 25 февраля.

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