В Прикамье похоронили участника СВО Дмитрия Перадзе
С ним простились в Соликамске
При выполнении боевой задачи в зоне спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, в ходе выполнения специальных задач погиб житель Прикамья Дмитрий Перадзе. Об этом сообщает администрация Чердынского городского округа на официальной странице в соцсетях.
Обстоятельства и дата его смерти не раскрываются.
Как пояснила «Новому компаньону» глава округа Анна Батагова, Дмитрий был сиротой и отправился на СВО из колонии. Мужчину похоронили сегодня в Соликамске.
Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели Олега Чернышева из Очёра. С военнослужащим простятся на следующей неделе, 25 февраля.
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