На следующей неделе в Прикамье простятся с участником СВО Олегом Чернышевым Он погиб в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Как сообщает администрация Очёрского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, в зоне боевых действий СВО погиб уроженец Очёра Олег Чернышев.

Он родился 7 февраля 1961 года и рос в многодетной семье. Закончив школу, пошёл учиться в Павловское училище на токаря. Затем прошёл обучение в Верещагинском ДОСААФ на водителя, а после окончания поступил на военную службу по призыву и проходил службу в ракетных войсках.

После службы в армии работал на Очёрском машиностроительном заводе токарем, водителем на предприятиях Очёра, занимался строительством.

«Очень любил резьбу по дереву, куски древесины превращал в произведения искусства, дарил родным и знакомым, изготавливал резную мебель на заказ. Около года проживал в Пермском монастыре и занимался изготовлением икон, эти иконы до сих пор находятся в стенах храма», — говорится в сообщении властей.

Олег Чернышев был убит в зоне СВО 20 декабря прошлого года. После гибели у него остались жена и три дочери.

Прощание с военнослужащим состоится 25 февраля в Михайло-Архангельской церкви Очёра (ул. Ленина, д. 32). Отпевание начнётся 13:00, а позже пройдёт гражданская панихида.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.